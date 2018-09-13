2018-09-13T13:36:15+03:00
Происшествия

В Псковском районе погиб водитель съехавшего в кювет «Рено Дастер»

Находившийся за рулём мужчина не справился с управлением
Алексей Назаров
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Мужчина погиб до приезда скорой помощи.Мужчина погиб до приезда скорой помощи.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Псковском районе, в деревне Жидилов Бор, что в Ершовской волости, 12 сентября мужчина 1958 года рождения, ехавший на автомобиле «Рено Дастер», свернул в кювет и погиб на месте. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, водитель не справился с управлением и опрокинулся.

– На данный момент в отношении дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – сообщила сотрудник пресс-службы регионального отделения УМВД России Дарья Чистякова.

В пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области добавили, что ликвидировать аварию удалось с помощью одной единицы техники и трёх сотрудников.

КСТАТИ

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