Премиальную ручку и ежедневник получит победитель псковского конкурса «Учительница первая моя»
Читатели «Комсомольской правды – Псков» выбирают самого популярного учителя начальных классов в Псковской области. Благодарные ученики несколько недель присылали благодарности своим учителям, а теперь на сайте издания проходит голосование «Учительница первая моя». По его итогам и назовут победителя и двоих призёров.
Педагог, набравший больше всего голосов в конкурсе, получит подарок от псковского магазина «Каллиграфъ». Учителю вручат ручку Flavio Ferrucci и ежедневник. С такой канцелярией педагогу будет приятно делать заметки и записи, чтобы ничего не забыть.
Голосование в конкурсе продлится до 30 сентября включительно. Читатели «Комсомолки» выберут троих самых-самых любимых учителей. Их наградят в канун профессионального праздника.
КОНКРЕТНО
Магазин «Каллиграф Псков» продаёт школьные товары и товары для творчества. Действуют скидки почти на весь ассортимент.
Псков, Октябрьский проспект, 52
Режим работы: 09.00 – 20.00
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