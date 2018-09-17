2018-09-17T17:09:11+03:00
Фотоконкурсы

Голосование в конкурсе «Учительница первая моя»

Псковичи благодарят своих первых педагогов за привитую любовь к знаниям
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
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Голосование продлится до 30 сентября включительно.Голосование продлится до 30 сентября включительно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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У жителей Псковской области есть возможность сказать слова благодарности своим первым учителям, которые давно или недавно взяли за руку волнующегося первоклассника и отвели его в сложный, но очень интересный мир знаний.

Эти мальчишки и девчонки выросли, многие из них окончили не только школы, но и институты. У многих свои семьи и дети вновь идут к этим же педагогам.

Наш фотоконкурс «Учительница первая моя» посвящён тем преподавателям, которых любят и вспоминают ученики, хоть с выпуска пошло немало лет.

Чтобы выразить благодарность педагогу, нажмите на сердечко около его фамилии. Участник, который наберёт наибольшее количество голосов, получит подарки от партнёров конкурса – компании Polaris и магазина «Калиграфъ».

Голосование продлится до 30 сентября включительно. Голоса принимаются один раз в сутки за каждого участника.

Положение о конкурсе здесь.

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