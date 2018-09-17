Голосование в конкурсе «Учительница первая моя»
У жителей Псковской области есть возможность сказать слова благодарности своим первым учителям, которые давно или недавно взяли за руку волнующегося первоклассника и отвели его в сложный, но очень интересный мир знаний.
Эти мальчишки и девчонки выросли, многие из них окончили не только школы, но и институты. У многих свои семьи и дети вновь идут к этим же педагогам.
Наш фотоконкурс «Учительница первая моя» посвящён тем преподавателям, которых любят и вспоминают ученики, хоть с выпуска пошло немало лет.
Чтобы выразить благодарность педагогу, нажмите на сердечко около его фамилии. Участник, который наберёт наибольшее количество голосов, получит подарки от партнёров конкурса – компании Polaris и магазина «Калиграфъ».
Голосование продлится до 30 сентября включительно. Голоса принимаются один раз в сутки за каждого участника.
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