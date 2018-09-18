2018-09-18T18:24:24+03:00
Общество

В соцсети обманули родню пожилой женщины, потерявшейся в лесу Псковского района

Оказалось, что адреса, по которому пользователь соцсети предложил забрать пропавшую, не существует
Алексей Назаров
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Зинаида Белоногова пропала 7 сентября. Фото: личный архив.Зинаида Белоногова пропала 7 сентября. Фото: личный архив.
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Пользователь соцсети соврал родственникам 84-летней Зинаиды Белоноговой, потерявшейся в лесу Серёдкинской волости Псковского района. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» родственница пожилой женщины Алёна Порошина, около трёх часов назад пользователь соцсети «ВКонтакте» написал внучатой невестке пенсионерки, Светлане Исаковой, что пропавшая сейчас в деревне Ершово (Псковский район). Интернет-пользователь уточнил, что Зинаида находится у его мамы, в доме № 22, что с жёлтым забором, на «Центральной улице». Шутник добавил также, что Зинаида очень плохо себя чувствует.

– Друзья семьи сразу выехали по адресу. Выяснилось, что в Ершово улицы Центральной нет. Да и в доме № 22 на самой центральной местной улицы, Школьной, забор синий. Соответственно, никого не нашли, – сообщила Алёна.

Внучка Зинаиды, Екатерина, отметила, что сейчас заинтересованные, чтобы бабушку нашли, люди объезжают все дома с номером «22», которые есть в окрестных деревнях.

Екатерина добавила также, что для поисков бабушки до сих пор нужны охотники, лесники, и люди с проходимой техникой. Для волонтёров, номер мобильного телефона внука потерявшейся Олега Исакова: 8-911-695-78-90.

ВАЖНО

Зинаида Белоногова пропала 7 сентября. В лес Серёдкинской волости женщина приехала с родственниками на автомобиле за грибами. Она вошла в чащу, но обратно не вышла

Позже, 13 сентября, на территории массива нашли лежанку и пакет с грибами, который оставила потерявшаяся. С 13 сентября искать женщину помогают военные.

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