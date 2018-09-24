В Псковской области 17 НКО получили субсидии на реализацию социально-значимых проектов

24 Сент. 19:41 2018-09-24T19:41:12+03:00

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В Псковской области некоммерческие организации получили субсидии на реализацию социально-значимых проектов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, на эти цели было выделено пять миллионов рублей.

- В этом году на конкурс было представлено свыше 50 заявок. Это и спортивные мероприятия, и социальные акции, и проекты на темы патриотического воспитания, - отметила член конкурсной комиссии, главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова. – В ряде случаев речь идет о продолжении ранее начатых проектов, например, региональным отделением Российского Красного Креста и зоозащитной организацией «ШАНС», областным отделением Детского фонда. Эти проекты, можно сказать, проверены временем и людьми, и затраты на их реализацию действительно оправданы. Но были и такие предложения, которые вызывали массу вопросов у экспертов, в первую очередь, о целесообразности расходования средств гранта.

Из 51 заявки денежные средства получили 17 НКО. Сумма субсидии каждого из них – около 300 тысяч рублей.