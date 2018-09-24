2018-09-24T19:41:12+03:00
Общество

В Псковской области 17 НКО получили субсидии на реализацию социально-значимых проектов

Средства выделила администрация региона
Виталий Суриков
Поделиться:
Администрация Псковской области выделила субсидии 17 НКО, которые реализуют социально-значимые проекты.Администрация Псковской области выделила субсидии 17 НКО, которые реализуют социально-значимые проекты.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

В Псковской области некоммерческие организации получили субсидии на реализацию социально-значимых проектов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, на эти цели было выделено пять миллионов рублей.

- В этом году на конкурс было представлено свыше 50 заявок. Это и спортивные мероприятия, и социальные акции, и проекты на темы патриотического воспитания, - отметила член конкурсной комиссии, главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова. – В ряде случаев речь идет о продолжении ранее начатых проектов, например, региональным отделением Российского Красного Креста и зоозащитной организацией «ШАНС», областным отделением Детского фонда. Эти проекты, можно сказать, проверены временем и людьми, и затраты на их реализацию действительно оправданы. Но были и такие предложения, которые вызывали массу вопросов у экспертов, в первую очередь, о целесообразности расходования средств гранта.

Из 51 заявки денежные средства получили 17 НКО. Сумма субсидии каждого из них – около 300 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам