Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе

СЕГОДНЯ 13:57 2018-09-25T13:58:34+03:00

Псковичи пройдут 2018 метров для популяризации спорта. Фото: группа в социальной сети "Скандинавская ходьба в Пскове".

Они пройдут 29 сентября и приурочены к всероссийскому дню ходьбы

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В Пскове 29 сентября пройдут соревнования по спортивной и скандинавской ходьбе. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» инструктор по скандинавской ходьбе Ирина Костюченко, принять участие в них могут все желающие мужчины и женщины любого возраста.

- Соревнования приурочены к всероссийскому дню ходьбы, - рассказала Ирина Костюченко в беседе с корреспондентом. – В этот день во многих городах России проходят акции в поддержку спорта. У нас они обрели соревновательный характер.

Дистанция - 2018 метров. Начинается она у Троицкого моста, доходит до конца улицы Милицейской и возвращается обратно. Победителей определят в двух номинациях: спортивная и скандинавская ходьба. Они получат памятные грамоты, остальные спортсмены и любители получат грамоты за участие.

КОНКРЕТНО

Зарегистрироваться можно непосредственно перед началом соревнований. Запись откроется 11.30 у Троицкого моста. В 12.00 начнется общая разминка для участников. Старт назначен на 12.15. Награждение победителей состоится в 13.30