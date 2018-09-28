2018-09-28T19:36:24+03:00
Общество

Найдены 25 семей погибших пленников лагеря «Дулаг-100» под Псковом

Поиски ведут краеведы, общественники и журналисты
Алексей Назаров
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Активисты и общественники не оставляют надежды найти родственников тех, кто погиб в "Дулаге-100".Активисты и общественники не оставляют надежды найти родственников тех, кто погиб в "Дулаге-100".Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Активисты нашли родственников двадцати пяти погибих в концлагере «Дулаг – 100» советских военнопленных. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды - Псков», такие данные на заседании регионального отделения «Союза женщин России» озвучила его руководитель Наталья Никифорова. Разыскать родственников удалось в рамках трёхмесячного проекта «Непокорённые. Дулаг - 100».

- Мы по интернету написали в музеи 44 регионов России и бывших советских республик. Реакция была не бурная. Затем - разослали письма. Обратились в посольство в Москве. Вскоре к поискам подключилось много народа, - сообщила Наталья Никифорова.

Ищут родственников жертв концлагеря общественные организации, волонтёры, краеведы, журналисты. В Пскове активно способствовал общему делу главный редактор газеты «КурьерЪ» Олег Константинов, вынесла свой вклад и «Комсомольская правда - Псков».

КОНКРЕТНО

В годы Великой Отечественной войны в лагере «Дулаг-100», находящемся на территории Порховского района, погибли около 85000 пленных.

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