В Бежаницком районе медведь за барной стойкой поел мороженое
В кафетерии деревни Ашево Бежаницкого района поел медведь. Этот косолапый – местная знаменитость Антон, он же Тоша. Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» передаёт, что видеоролик о том, как мишка за барной стойкой лакомится мороженым, недавно появился в соцсетях.
На видео продавщица охотно кормит Тошу. Сам же медведь – на цепи, держит которую его хозяин, владелец зверинца в Ашево Рамзан Абубакаров. Происходящее забавляет и смешит компанию щёлкающих семечки молодых людей, один из которых – оператор. Тоша съедает три мороженых и вместе с хозяином направляется домой.
– Не, ну это Ашево, чё! Вот так мы здесь отдыхаем! – звучит закадровое восклицание оператора.
Несколько недель назад Антон уже «засветился» в интернете и порадовал зрителей. Сопровождаемый хозяином медведь забежал на мост через местную реку Ашевка, по которому ехал велосипедист. К настоящему моменту первый видеоролик собрал в социальной сети «ВКонтакте» уже около 230 тысяч просмотров.
Медведь Артем лакомится мороженным в одном из заведений Бежаницкого района. Видео: Артем Яковлев..После трех порций, он удалился вместе с хозяином.