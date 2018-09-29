2018-09-29T19:21:39+03:00
Общество

В Бежаницком районе медведь за барной стойкой поел мороженое

Мишка отведал три мороженых и прошёл домой
Раиса Семёнова
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Медведь Тоша не только гоняется за велосипедистами, но и не прочь полакомиться мороженным в местных заведениях. Фото: скриншот видео Артёма Яковлева из социальной сети "Вконтакте".Медведь Тоша не только гоняется за велосипедистами, но и не прочь полакомиться мороженным в местных заведениях. Фото: скриншот видео Артёма Яковлева из социальной сети "Вконтакте".
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В кафетерии деревни Ашево Бежаницкого района поел медведь. Этот косолапый – местная знаменитость Антон, он же Тоша. Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» передаёт, что видеоролик о том, как мишка за барной стойкой лакомится мороженым, недавно появился в соцсетях.

На видео продавщица охотно кормит Тошу. Сам же медведь – на цепи, держит которую его хозяин, владелец зверинца в Ашево Рамзан Абубакаров. Происходящее забавляет и смешит компанию щёлкающих семечки молодых людей, один из которых – оператор. Тоша съедает три мороженых и вместе с хозяином направляется домой.

– Не, ну это Ашево, чё! Вот так мы здесь отдыхаем! – звучит закадровое восклицание оператора.

Несколько недель назад Антон уже «засветился» в интернете и порадовал зрителей. Сопровождаемый хозяином медведь забежал на мост через местную реку Ашевка, по которому ехал велосипедист. К настоящему моменту первый видеоролик собрал в социальной сети «ВКонтакте» уже около 230 тысяч просмотров.

Медведь Артем лакомится мороженным в одном из заведений Бежаницкого района. Видео: Артем Яковлев..После трех порций, он удалился вместе с хозяином.

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