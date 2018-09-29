2018-09-29T21:57:39+03:00
Общество

Псковское УФАС: Использовать билборд для поздравления или признания в любви - незаконно

Наружная реклама должна отвечать необходимым стандартам, под которые частные послания не подходят
Виталий Суриков
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Наружная реклама - не место для поздравления с праздниками своих друзей и родственников.Наружная реклама - не место для поздравления с праздниками своих друзей и родственников.Фото: Владимир Кольцов
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Использование наружной рекламы для поздравления своих родственников или друзей с праздниками незаконно. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области, такое решение вынес надзорный орган в ситуации с билбордом на улице Юбилейной в Пскове.

Антимонопольщики попытались соотнести информацию билборда с улицы Юбилейной с нормами, которые прописаны в законе «О рекламе». На поздравление с днем рождения не подходят под продвижение какого-нибудь товара на рынке или поддержание к нему интереса. Значит, оно не соответствует статье 3 закона «О рекламе». Поскольку образовательную, воспитательную, агитационную или информационную нагрузку информация на баннере не несет, значит, она не относится к социальной рекламе.

Если заглянуть в статью 2 закона «О рекламе», там написано, что на наружных рекламных конструкциях можно размещать социальную или обычную рекламу, к которой поздравление не относится.

В скором времени Псковской УФАС соберет экспертный совет, чтобы решить, что с этим делать.

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