2018-09-29T23:30:02+03:00
Спорт

Стали известны призеры соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области

Участие в них приняли спортсмены из Псковской области, Санкт-Петербурга и Москвы
Виталий Суриков
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Соревнования по воркауту на кубок губернатора Псковской области прошли в Пскове.Соревнования по воркауту на кубок губернатора Псковской области прошли в Пскове.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове 29 сентября прошли соревнования по воркауту на кубок главы региона. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» организаторы мероприятия, участие в них приняли около пятидесяти спортсменов из Псковской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

На открытии соревнований с приветственными словами выступили председатель областного комитета по спорту Иван Штылин и подполковник управления по борьбе с наркотиками регионального УМВД России Алексей Назаров.

В первом виде программы, «Workout freestyle», лидерами стали атлеты из Санкт-Петербурга. Золото завоевал Виктор Федоров, который уже побеждал на Псковской земле во время этапа кубка мира. Пскович Максим Клементьев пробился в финаьную часть и занял третье место.

Спортсмены боролись за победу в двух видах программы: "Workout freestyle" и "Workout games". Фото: Владимир Кольцов

Спортсмены боролись за победу в двух видах программы: "Workout freestyle" и "Workout games".Фото: Владимир Кольцов

Второй вид программы, «Workout games», организаторы разбили на возрастные группы. У мужчин в категории до 10 лет победил Илья Игнатьев, от 11 до 17 - Максим Клементьев, от 18 до 35 - Аркадий Высоцкий, от 36 и старше - Константин Маслов. Все победители представляют Псковскую область.

Среди девушек в обоих видах программы победила представительница Санкт-Петербурга Татьяна Чумакова.

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