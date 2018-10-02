Первый авиарейс «Москва - Псков» приземлился на аэродроме в Крестах

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-02T15:36:47+03:00

Проблем уехать из аэропорта у пассажиров рейса "Москва - Псков" не было, к крыльцу здания подали два автобуса. Фото: Владимир Кольцов

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В Пскове второго октября в 13.20 приземлился «Сухой Суперджет – 100», который выполнял рейс из Москвы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», согласно давней традиции пассажиры после посадки аплодировали пилоту воздушного судна.

Взлетел «Суперджет» из московского аэропорта «Внуково» в полдень. На борту практически не было свободных мест. Взлет прошел во время, никаких задержек в расписании не было.

Полет прошел для всех пассажиров практически незаметно. На высоте девять тысяч метров они провели чуть больше часа. Во время полета стюардессы разносили напитки, а также вручили первым пассажирам рейса «Москва - Псков» календари на 2019 год с рисунками юных псковичей, которые участвовали в конкурсе «Лечу в Москву».

Самолет проехал под водной аркой и остановился.У аэровокзала первых пассажиров встречал глава региона Михаил Ведерников. Он у всех интересовался, как прошел полет. К аэропорту после посадки самолета подали два автобуса: № 4 и аэроэкспресс по улицы Рокоссовского.