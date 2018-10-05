2018-10-05T09:07:46+03:00
Общество

Псковские таможенники не дали вывезти заграницу антикварное издание «Евгения Онегина»

Книга 1916 года стоит больше 18 тысяч рублей
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Среди старых книг в машине россиянина была одна очень старая - антикварное издание "Евгения Онегина". Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.Среди старых книг в машине россиянина была одна очень старая - антикварное издание "Евгения Онегина". Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
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Псковские таможенники не дали россиянину вывезти в Латвию антикварное издание «Евгения Онегина». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ведомства, мужчина не задекларировал книгу и пытался скрытно провезти ее.

Обнаружить нарушение удалось на международном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района. Перед осмотром водитель автомобиля не сказал таможенникам, что в атомобиле есть незадекларированные ценности.

Книга с повестью «Евгений Онегин» А.С. Пушкина с иллюстрациями Е.П. Самокиш-Судковской и А. Лео выпущена в 1916 году издательством «Товарищество Р. Голике и А. Вильборг». Тираж очень маленький, приблизительная рыночная стоимость издания – около 18 тысяч рублей. Эта книга является культурной ценностью, и вывозить заграницу ее нельзя.

Нарушитель стал оправдываться, что коробку с книгами ему передал знакомый, и что внутри нее он не знал. Теперь мужчине грозит административное наказание.

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