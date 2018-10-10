Спасённую из пожара инспектором ДПС пенсионерку доставят на лечение в Псков

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-10T11:07:25+03:00

Женщину доставили в больницу с многочисленными ожогами. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Изменить размер текста: A A

В Острове врачи переправят 88-летнюю пенсионерку, спасённую из пожара инспектором ДПС, в Псковскую областную клиническую больницу. Сейчас же пострадавшая – в Островской межрайонной больнице. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» заместитель главного врача по медицинской части Островской межрайонной больницы Салим Гаджиев, перевозку одобрил хирург Псковской областной больницы.

– Пожилую женщину доставят в реанимацию учреждения, – сообщил Салим Гаджиев. – Пострадавшую привезли в шоковом состоянии. Мы провели с ней интенсивную терапию в полном объёме. Проводили корригирующую инфузионную, дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Дали увлажнённый кислород, антибиотики, обезболивающие, поставили капельницу, сделали перевязки. Состояние пенсионерки тяжёлое из-за возрастных патологий, но стабильное.

Пациентку привезли в Островскую межрайонную больницу с ожогами первой степени, покрывающими 20% тела. Это случилось 6 октября.

КСТАТИ

Из горящей квартиры пожилую женщину спас инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Островскому району, лейтенант полиции Александр Анатольевич Иванов, который патрулировал неподалёку. Пожар произошёл в Острове в доме № 38 по улице 25 октября.