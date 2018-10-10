В Псковской области инспектор ДПС спас из горящей квартиры женщину

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-10T11:06:21+03:00

Александр Иванов ринулся в квартиру полную дыма не раздумывая ни секунды. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Александр Иванов патрулировал улицы, когда услышал взрыв в одном из домов

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Это случилось около восьми часов вечера в Острове (Псковская область). В пожарно-спасательную часть № 21 позвонил полицейский: в доме № 38 на улице 25 Октября раздался газовый хлопок.

- Хлопнуло в двухкомнатной квартире на втором этаже, - рассказывает начальник части Дмитрий Шеметов.

Газ взорвался либо от огня, либо от электроприбора.

- Мы через несколько минут уже были у здания, - рассказывает собеседник. - Из окон валил черный дым, а где-то пробивалось пламя. Мы вытащили из квартиры газовые баллоны и начали тушить помещение. Вообще, сначала спасаем людей из горящего здания, но в этот раз нас опередили… - говорит начальник части.

ВСЁ БЫЛО В ДЫМУ

Первым на газовый хлопок среагировал инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Островскому району, лейтенант полиции Александр Иванов. Он как раз патрулировал территорию у загоревшегося дома. Именно этот полицейский и дал знать коллегам о происшествии.

- Только остановил машину, чтобы документы проверить, и слышу - взорвалось что-то. Ринулся вместе с водителем автомобиля на звук, на дым, - вспоминает Александр Иванов. - Мне сказали, что за металлической дверью квартиры, откуда хлопнуло, живет 88-летняя пенсионерка...

Александр Иванов вместе с коллегой патрулировал в тот вечер район, в котором произошел пожар.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Говорят, что запах газа шел из этой квартиры неоднократно. Жильцы не раз заходили туда и выключали оборудование.

- Мы с водителем нашли у соседей фомку и топорик, отогнули край двери, где замок, затем вбили ломик глубже и навалились на такой рычаг. Дверь поддалась. Я попросил гражданского не заходить и пересек порог… - продолжает Александр.

Инспектор ДПС подмечает, что открыть дверь вовремя удалось, поскольку замок закрыли лишь на один оборот.

- На полу между комнатой и прихожей, в двух-трех метрах от меня, лежала пенсионерка. Все было в дыму! - отмечает Александр. - Я дополз до женщины, прижал ее к груди и, отталкиваясь ногами, то боком, то на спине выполз в подъезд. Там спустить пострадавшую на улицу помогли соседи.

МАМА О СЛУЧИВШЕМСЯ УЗНАЛА НЕ СРАЗУ

- Как выбрались, мне стало плохо. Болела голова. Часа полтора ничего не понимал. В горле будто ком! - восклицает герой. - На меня лили воду. Сотрудники скорой дали таблетки от давления. В приемном покое я полчаса дышал через кислородную маску.

Когда начальство узнало, какой поступок совершил инспектор ДПС, его отпустили со службы и подарили выходной, чтобы отлежаться, прийти в себя.

- О моем поступке мама узнала от кого-то только через день. Сразу позвонила мне, беспокоилась о моем здоровье, но похвалила. И жена вроде мной гордится! - смеется Александр.

Дверь удалось открыть с помощью фомки и топорика.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Супруга героя беременна первенцем. И несмотря на то, что в марте на свет появится новый Иванов, это не остановило Александра спасти незнакомую старушку.

- Я действовал на каком-то автоматизме. Делал, что должен! Мне кажется, на моем месте любой бы так поступил, поэтому никакого героизма здесь нет! В таких ситуациях надо помогать людям, - уверяет герой.

ПОСТРАДАВШАЯ В БОЛЬНИЦЕ

От взрва бытового газа пострадал один человек - это хозяйка квартиры Тамара Усимова. Ее доставили в Островскую межрайонную больницу. На лице, руках и ногах женщины - ожоги первой степени.

- Пострадавшая поступила с ожоговым шоком. У нее обгорело 20 процентов тела: волосистая часть головы, участки у рта и носа, предплечья и бедра. Женщине дали антибиотики, обезболивающие, сделали перевязки, - рассказал заместитель главного врача по медицинской части Островской межрайонной больницы Салим Гаджиев. - Сейчас состояние пенсионерки тяжелое, но стабильное. Хорошо, что ее быстро спасли! У нее такой возраст, что задержись спасатели на минуту, последствия были бы губительны!

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