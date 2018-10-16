Груминг салон «Городской стиль» стал партнером псковского фотоконкурса «Котябрь»

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-16T14:58:57+03:00

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К фотоконкурсу «Котябрь» присоединился салон для домашних животных «Городской стиль». Салон будет выступать в качестве партнера «Котября». «Городской стиль» наградит победителей конкурса бесплатным сертификатом на услугу по уходу за шерстью кошки.

«Городской стиль» может предложить большой спектр услуг по уходу за домашними животными. В салоне делают профессиональный груминг собак и кошек. Опытные специалисты осуществляют различные стрижки животных от гигиенических до выставочных. Сотрудники салона делают тримминг, окантовку и мытье питомцев, а также обрабатывают их глаза и уши, подстригают когти и расчесывают колтуны пушистиков, если это необходимо. Кроме того, в салоне могут оформить милые хвостики, косички или бантики любимым питомцам.

КОНКРЕТНО

Салон стрижек собак и кошек «Городской стиль» находится по адресу: Псков, ул. Советская 45. Режим работы: с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов, в субботу с 11 до 15 часов, воскресенье – выходной.

Телефон для записи: 8 (8112) 72-88-00

Контактный телефон: +7 (911) 369-05-45