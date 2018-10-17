2018-10-17T12:46:05+03:00
Общество

Магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа» стал партнером псковского фотоконкурса «Котябрь»

Лидеров голосования ждет еще больше призов в финале
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В магазине "Природа"можно купить своему коту друга: рыбку, попугайчика или шиншиллу. Фото: магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа».В магазине "Природа"можно купить своему коту друга: рыбку, попугайчика или шиншиллу. Фото: магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа».
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Псковский фотоконкурс «Котябрь» пополнил количество подарков для победителей. В конкурсе в качестве партнера примет участие магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа». А это значит, что участники будут бороться за итальянскую когтеточку, шампунь, шампуневые полотенца и домик-когтеточку. Также призеры получат дисконтные карты постоянного покупателя магазина.

Магазин «Природа» специализируется на аквариумистике. Сотрудники магазина с радостью помогут подобрать подходящий аквариум, проконсультируют по поддержанию здоровой жизни аквариумных рыб и растений. Кроме того, в «Природе» представлен большой выбор кормов для рыбок и рыб, а также собак, кошек, грызунов, птиц и других домашних питомцев.

В ассортименте магазина представлены игрушки, аксессуары и средства по уходу за животными. А еще вы прямо здесь можете приобрести себе домашнего любимца - рыбку, хомячка, попугайчика и даже шиншиллу!

КОНКРЕТНО

Магазин «Природа» находится по адресу: Псков, ул. Юбилейная 36. Магазин работает с 9:30 до 20 часов с понедельника по субботу. По воскресным и праздничным дням с 10 до 18 часов.

Телефон для связи: +7 (8112) 58-88-87

КСТАТИ

Подробнее о фотоконкурсе «Котябрь» можно узнать здесь.

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