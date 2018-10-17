Школьников из Великих Лук наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах»

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-17T13:24:59+03:00

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В Великих Луках в лицее № 10 состоялось торжественное награждение двух учащихся. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, мальчикам вручил медали «За спасение погибающих на водах» замначальника государственной пожарной службы Андрей Никулин.

Весной 2018 года восьмилетняя Ангелина Суменкова и девятилетняя Анастасия Румянцева провалились под лед на реке Ловать. Два мальчика, Никита Смирнов и Егор Иванов, гуляли по берегу, когда услышали крики о помощи.На середине реки школьники увидели, как девочка отчаянно хватается руками за ломающийся под ней тонкий лед. Не раздумывая, мальчики кинулись к ней на помощь. Никита и Егор действовали четко и разумно, как учат в школе на уроках ОБЖ. Рискуя собственной жизнью, ребята вытащили девочку и привели на берег.

Школьники оказали первую помощь замерзшей и испуганной Ангелине. К тому времени подоспели спасатели. Вторую девочку, Настю, спасти не удалось. Её затянуло под лёд быстрым течением.