2018-10-17T13:24:59+03:00
Общество

Школьников из Великих Лук наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах»

Храбрые мальчики спасли, провалившуюся под лед восьмилетнюю девочку
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Школьники Никита и Егор получили заслуженные награды за спасение утопающей девочки.Школьники Никита и Егор получили заслуженные награды за спасение утопающей девочки.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Изменить размер текста:

В Великих Луках в лицее № 10 состоялось торжественное награждение двух учащихся. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, мальчикам вручил медали «За спасение погибающих на водах» замначальника государственной пожарной службы Андрей Никулин.

Весной 2018 года восьмилетняя Ангелина Суменкова и девятилетняя Анастасия Румянцева провалились под лед на реке Ловать. Два мальчика, Никита Смирнов и Егор Иванов, гуляли по берегу, когда услышали крики о помощи.На середине реки школьники увидели, как девочка отчаянно хватается руками за ломающийся под ней тонкий лед. Не раздумывая, мальчики кинулись к ней на помощь. Никита и Егор действовали четко и разумно, как учат в школе на уроках ОБЖ. Рискуя собственной жизнью, ребята вытащили девочку и привели на берег.

Школьники оказали первую помощь замерзшей и испуганной Ангелине. К тому времени подоспели спасатели. Вторую девочку, Настю, спасти не удалось. Её затянуло под лёд быстрым течением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пскович ударил в живот инспектора ДПС за несправедливую, по его мнению, остановку
Шахматисты из Псковской области выиграли награды турнира «Латгальская осень»
В Пскове оштрафовали бывшего главу «Псковпассажиравтотранса»
Известный фотограф издаст календарь с изображением псковского Кремля
На областном этапе конкурса «Народный участковый» победил полицейский из Себежского района
Магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа» стал партнером псковского фотоконкурса «Котябрь»
Андрей Агапов покинул пост председателя комитета Псковской области по строительству и ЖКХ
В Порхове на дорогах, прилегающих к двум школам, установили знаки и обновили разметку
В Пскове перекроют участок улицы Льва Толстого
К псковскому конкурсу «Котябрь» присоединилась ветеринарная клиника «Любовь и забота»
Режиссер Александр Хант собирает на краудфайдинге деньги на фильм о трагедии в Стругах Красных
Три крупных должника Псковского региона рискуют потерять свое имущество
Груминг салон «Городской стиль» стал партнером псковского фотоконкурса «Котябрь»
В Великих Луках мужчину, пырнувшего знакомого, наказали двумя годами колонии
В Великих Луках мужчине, ограбившему таксиста, дали год колонии
В Пскове выступят особые участники проекта «Звонкие сердца»
Псковская прокуратура добилась ремонта четырех жилых домов, находящихся в аварийном состоянии
В Псковской области задержаны 11 нарушителей государственной границы
Для поисков пенсионера, пропавшего в Великолукском районе, не хватает людей
Скандальный спектакль «Ревизор» Псковского драмтеатра покажут на фестивале в Петербурге
В Пскове за пренебрежение требованиями прокурора оштрафовали руководителя «Псковавтодора»
Стали известны дата и место полуфинала «Мисс Псков – 2018»
В Пскове предприятие рассчиталось с сотрудниками благодаря субсидии
В Себеже пресекли незаконный вывоз около 1000 пачек сигарет
В Великих Луках раскрыли две кражи, не связанные между собой