Псковский фотоконкурс «Котябрь» представил нового партнера – ветеринарную клинику «Юрлемат»

СЕГОДНЯ 18:52 2018-10-17T18:53:26+03:00

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Псковский конкурс фотографий «Котябрь» привлек внимание ветеринарной клиники «Юрлемат». Клиника выступит в качестве партнера конкурса и подарит победителю сертификат на бесплатную комплексную вакцинацию домашнего питомца.

Для ветеринарной клиники «Юрлемат» приоритетной задачей является внимательное отношение к животным. Сотрудники клиники являются специалистами в области ветеринарии, они подберут оптимальный курс лечения для домашних питомцев, подскажут, как ухаживать за особенными видами и редкими породами собак. В клинике также могут предоставить весь комплекс прививок для братьев наших меньших и другие виды ветеринарных услуг.

«Юрлемат» работает при двух клубах: элитного собаководства «БЭСТ» и псковского областного клуба служебного и декоративного собаководства. В этой связи в клинике можно получить консультации кинологов и ветеринарного врача, найти партнеров для вязок собак и узнать информацию по выставкам клубов собаководов. При клубе элитного служебного и декоративного собаководства «БЭСТ» работает не только ветеринарная клиника, но и грум салон.

КОНКРЕТНО

Клиника расположена по адресу: Псков, ул. Бутырская 14. Прийти на прием можно в любой день с 8 утра до 23 часов по предварительной записи.

Запись по телефону:+7 (911)359-12-22

КСТАТИ

О том, как вместе со своим котом можно стать участниками фотоконкурса «Котябрь», можно узнать здесь.