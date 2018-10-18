2018-10-18T00:56:55+03:00
Происшествия

В Пскове починят более 15 километров дороги

В перспективе – улучшение качества дороги для автобусного движения
Алексей Назаров
Поделиться:
Со слов Андрея Захарова, после ремонта дорожного участка улицы, на ней нередко увеличивается количество аварий.Со слов Андрея Захарова, после ремонта дорожного участка улицы, на ней нередко увеличивается количество аварий.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Пскове планируют отремонтировать более 15 километров дороги. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления городского хозяйства (УГХ) администрации города Пскова Алексей Захаров.

– Подготовительные работы уже идут полным ходом. Списочный перечень работ уже утверждён, – сообщил Алексей Захаров.

Помимо этого, Алексей Захаров отметил также, что на 2019 год в планах – улучшить качество дорожной сети автобусного движения. Конкретные контрольные результаты расчётов должны появиться уже в декабре 2018 года.

Кроме того, начальник УГХ добавил, что стоит только починить дорожный участок улицы, – на ней нередко возрастает количество ДТП.

– На отремонтированных улицах начинаются вспышки ДТП. А раньше аварий могло быть меньше, потому что дорога была сложная. Получается, ремонт дорог влияет на число аварий, хоть и косвенно. Но, в первую очередь, всё зависит от водителей, поэтому из них я хочу поблагодарить всех добросовестных.

КСТАТИ

В Псковской области в ДТП чаще попадают водители с многолетним стажем. За 2018 год водители, у которых стаж – менее двух лет, оказались в аварии всего 34.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове к Ганзейским дням отремонтируют 10 дворов
В Псковской области в ДТП чаще попадают опытные водители
Псковский фотоконкурс «Котябрь» представил нового партнера – ветеринарную клинику «Юрлемат»
Самые активные интернет-пользователи региона живут в Пскове
Юрий Демьяненко сложил с себя полномочия ректора Псковского государственного университета
Салон красоты для животных «GROOM ROOM» включился в псковский фотоконкурс «Котябрь»
В Псковской области увеличилось количество ДТП с детьми и подростками
В Псковской области за 10 дней сотрудники ГИБДД оштрафовали 83 водителя автобусов
В Пскове создан Центр поддержки гражданских инициатив
Аэропорт Пскова могут назвать в честь политического деятеля XX века
В Псковской области увеличилось количество пострадавших в ДТП
Пскович ударил в живот инспектора ДПС за несправедливую, по его мнению, остановку
Шахматисты из Псковской области выиграли награды турнира «Латгальская осень»
Школьников из Великих Лук наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах»
В Пскове оштрафовали бывшего главу «Псковпассажиравтотранса»
Фотограф Дмитрий Марков издаст календарь с изображением псковского Кремля
На областном этапе конкурса «Народный участковый» победил полицейский из Себежского района