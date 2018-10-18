В Пскове починят более 15 километров дороги

СЕГОДНЯ 00:55 2018-10-18T00:56:55+03:00

Со слов Андрея Захарова, после ремонта дорожного участка улицы, на ней нередко увеличивается количество аварий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Пскове планируют отремонтировать более 15 километров дороги. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления городского хозяйства (УГХ) администрации города Пскова Алексей Захаров.

– Подготовительные работы уже идут полным ходом. Списочный перечень работ уже утверждён, – сообщил Алексей Захаров.

Помимо этого, Алексей Захаров отметил также, что на 2019 год в планах – улучшить качество дорожной сети автобусного движения. Конкретные контрольные результаты расчётов должны появиться уже в декабре 2018 года.

Кроме того, начальник УГХ добавил, что стоит только починить дорожный участок улицы, – на ней нередко возрастает количество ДТП.

– На отремонтированных улицах начинаются вспышки ДТП. А раньше аварий могло быть меньше, потому что дорога была сложная. Получается, ремонт дорог влияет на число аварий, хоть и косвенно. Но, в первую очередь, всё зависит от водителей, поэтому из них я хочу поблагодарить всех добросовестных.

КСТАТИ

В Псковской области в ДТП чаще попадают водители с многолетним стажем. За 2018 год водители, у которых стаж – менее двух лет, оказались в аварии всего 34.