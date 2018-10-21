Туман стал причиной задержки вылета самолета из Москвы в Псков

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-21T13:07:16+03:00

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В воскресенье, 21 октября, вылет самолета авиакомпании «Азимут» по маршруту «Москва – Псков» задержан на 1,5 часа. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», рейс, заявленный в расписании на 12 часов, перенесен на 13:30 из-за погодных условий. Пассажирам пояснили, что вылет отложен по причине тумана.

В 13:20 самолет должен был приземлиться в аэропорту в Пскове. А уже в 16 часов стартовать обратно.

На данный момент пока не уточняется, будет ли задержка с вылетом из Пскова.

КОНКРЕТНО

Авиаперелеты из Пскова в Москву и обратно осуществляются регулярно со 2 октября 2018 года. Пока лишь несколько дней в неделю. А с февраля 2019 года полеты планируют сделать ежедневными.

Авиакомпания «Азимут» обслуживает маршрут. Пассажиров дставляют бортами «Сухой суперджет», которые способны принять около 100 человек.