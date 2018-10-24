2018-10-24T18:30:15+03:00
Общество

Когда пройдёт финал «Мисс Псков – 2018»

До этого участниц ждет гала-шоу, автошоу и первая в истории проекта подводная фотосессия
Алексей Назаров
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Участниц конкурса красоты "Мисс Псков - 2018" перед финалом ждет много интересных мероприятий.Участниц конкурса красоты "Мисс Псков - 2018" перед финалом ждет много интересных мероприятий.Фото: Татьяна РОДИНА
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Стало известно, когда пройдёт финал конкурса красоты «Мисс Псков – 2018». Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» директор конкурса Николай Королёв, заключительный этап мероприятия состоится 24 ноября в спортивно-развлекательном комплексе «Простория».

– Предыдущий этап, полуфинал, – первый выход девушек на сцену, к широкой публике. Это же настоящее реалити-шоу, настоящие эмоции! Здесь ничего не монтируется, ничего не скрыто от глаз. Видно, как участницы волнуются, переживают, – сообщил Николай Королёв. – Безусловно, конкурсанткам есть над чем работать. Но над чем работать – это есть всегда!

Помимо этого, директор конкурса отметил также, что у девушек впереди много интересного: например, гала-шоу, автошоу, и впервые в истории проекта – фотосессия под водой.

КСТАТИ

В финале «Мисс Псков – 2018» оказались 16 конкурсанток. Полуфинал прошёл 21 октября. Приз зрительских симпатий, а это титул «Мисс Акваполис», выиграла десятиклассница островской общеобразовательной школы Елизавета Черноок.

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