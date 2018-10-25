Забег для малышей старше двух лет организуют на празднике «Маленький чемпион» в Пскове
Редакция «Комсомольской правды – Псков» проводит праздник «Маленький чемпион» уже в 15 раз. Неудивительно, что за это время у нас появилось очень много друзей среди семей, чьи дети участвуют в забегах. Многие приходят к нам сначала со старшими детьми, а потом и с младшими. Каждый год нам пишут мамы и папы участников, которые буквально на месяц-два переросли два года, и спрашивают, можно ли им поучаствовать.
Этой осенью мы пошли им навстречу и решили допустить к соревнованиям ребят, которым исполнилось больше двух лет. Специально для них мы выделим забег, так что количество мест для таких малышей ограничено. Поучаствовать смогут шестеро детей в возрасте до двух лет и двух месяцев включительно. Правила те же – ползком преодолеть десять метров.
Записаться можно как и в обычный забег, заполнив купон. Только обязательно сделайте на нём пометку «2+».
КОНКРЕТНО
Спортивный праздник для всей семьи «Маленький чемпион» пройдёт 11 ноября в «Олимпе». О том, что ждёт гостей и участников забегов, читайте здесь.
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