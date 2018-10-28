Ганзейская комиссия положительно оценила подготовку Пскова к предстоящему празднику

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-28T12:39:42+03:00

Специалисты посмотрели презентацию о площадках и осмотрели все на местах

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В Пскове закончила свою работу Ганзейская комиссия, которая проверяла подготовку областной столицы к предстоящему празднику. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, специалисты познакомились с площадками проведения мероприятий.

На итоговом заседании выступили не только представители Пскова, но и бургомистры городов, который уже проводили (Росток) и собираются проводить (Брилон) Ганзейские дни. О подготовке Пскова к празднику рассказал глава города Иван Цецерский.

Особое внимание чиновник уделил подготовке одной из центральных площадок проведения Ганзейских дней в областной столице - площади у Псковского кремля. Организаторы продумают, где автовладельцы смогут оставить свои машины, а ремесленники смогут подключиться к электричеству и водоснабжению.

Как заметил Иван Николаевич, праздничные мероприятия не ограничатся традиционным набором. Псковичей и гостей города будут ждать крупные фестивали пения, выступления известных артистов, научные конференции и художественные выставки.