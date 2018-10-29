Авторы самых ярких командных газет в честь псковских юных спортсменов получат призы

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-29T10:16:55+03:00

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К празднику «Маленький чемпион» семьи готовятся заранее. Родители не только тренируют малышей, чтобы те как можно быстрее преодолевали десятиметровую дорожку. Взрослые придумывают плакаты, чтобы поддержать кроху-спортсмена.

Специально для таких творческих и активных семей редакция «Комсомольской правды – Псков» каждый раз проводит «Конкурс командных газет». Участникам нужно подготовить плакат и зарегистрироваться на площадке до 11.30 у организаторов. Жюри назовёт победителей во время праздника 11 ноября.

Жёстких требований к плакатам нет. Можно делать коллажи, писать картины, создавать аппликации, придумывать комиксы. В общем, ждём ваши творения. Не забудьте сначала прочитать положение о конкурсе.

КСТАТИ

У вас ещё есть возможность записаться на забеги. Для этого нужно передать в редакцию заполненный купон участника. Подробнее читайте здесь.

КОНКРЕТНО

Семейный праздник «Маленький чемпион» пройдёт в универсальном спортивном комплексе «Олимп» 11 ноября. Начало регистрации в 10.00, забегу начнутся в 10.30.