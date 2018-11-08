Комитет по здравоохранению Псковской области возглавит Марина Гаращенко

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-08T17:02:28+03:00

Занимавший этот пост Игорь Потапов оставил его по собственному желанию

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Комитет по здравоохранению и фармации Псковской области возглавит чиновница из Москвы Марина Гращенко. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, занимавший это место Игорь Потапов оставил должность по собственному желанию.

- Медицина в Псковской области продолжает оставаться одним из самых проблемных направлений, - отметил глава региона Михаил Ведерников. - Я рассчитываю, что вы сможете внести весомый вклад в развитие системы здравоохранения.

До этого Марина Гаращенко возглавляла управление по работе с медицинскими организациями в административных округах столицы России. Своей задачей на новом месте работы она определила работу с проблемными вопросами и выполнение задач правительства и министерства здравоохранения России.

СПРАВКА «КП»

В руководящих структурах Марина Валерьевна с 2011 года. Родилась и выросла в Москве. Марина Гаращеко имеет звание кандидата медицинских наук.