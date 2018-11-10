В Пскове 11 ноября состоится семейный фестиваль «Маленький чемпион»

СЕГОДНЯ 16:46 2018-11-10T16:46:09+03:00

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В Пскове 11 ноября пройдет один из самых ярких и масштабных семейных фестивалей «Маленький чемпион». Его организатором выступает издание «Комсомольская правда – Псков».

Традиционно на площадке собирается порядка 500 человек. Это маленькие спортсмены в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, их родители, бабушки и дедушки, команды болельщиков. Детям предстоит преодолеть на скорость дорожку в 10 метров. И сделать это надо ползком. Это своего рода забег в ползунках.

Пройдет фестиваль в СК «Олимп» (д. Борисовичи). Наряду с соревнованиями запланированы мастер-классы для детей постарше и их родителей, игры и конкурсы. А еще во время «Маленького чемпиона» можно получить серию полезных консультаций от различных специалистов и даже приобрести игрушки ручной работы.

КОНКРЕТНО

Дата проведения мероприятия – 11 ноября.

Время начала фестиваля – 10.30.