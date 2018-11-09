Как в Пскове пройдёт осенний «Маленький чемпион – 2018»

Этой осенью праздник «Маленький чемпион» соберёт семьи 11 ноября. Место уже привычное – универсальный спортивный комплекс «Олимп». В его большом и светлом зале мы провели уже несколько забегов и пришли к выводу, что лучшего места не найти – светло, тепло, просторно и очень уютно.

Кроме забегов на площадке "Маленького чемпиона" развернутся мастер-классы и игровые площадки.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Площадка праздника будет состоять из двух частей – спортивной и развлекательной. На спортивной половине разместятся шесть дорожек. Именно по ним поползут малыши к победе. В развлекательной части друзья «Комсомольской правды – Псков» организуют интересные площадки для гостей разного возраста, а в перерывах между забегами псковичам покажут концертные номера.

ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ!

Центром нашего праздника, который проходит в 15-й раз, станут забеги детей от 6 месяцев до 2 лет и 2 месяцев.

Сначала маленьких атлетов нужно будет зарегистрировать. Эта очень важная процедура пройдёт 11 ноября с 10.00 до 10.30. За полчаса семьи каждого спортсмена должны будут подтвердить своё участие и получить специальный номер и пакет с подарками.

Пока одни дети будут чем-нибудь заниматься, другие будут штурмовать беговые дорожки праздника.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В 10.30 состоится торжественное открытие праздника, а сразу после него начнутся забеги. Первыми на дистанцию отправятся самые младшие «бегуны», а затем – более старшие.

Семьи крошечных гонщиков смогут поучаствовать в конкурсах командного стиля, командных газет, а 12 пап поборются за титул самого смелого. Да-да, для взрослых тоже будет парочка забегов.

На площадке будет вестись запись на конкурс «Модный чемпион», куда приглашают всех вышедших на дорожки малышей. Затем читатели сайта нашего издания определят самую стильную троицу.

ВЕСЁЛЫЕ ЗАБАВЫ

Забеги забегами, а развлекательная зона собирает не меньше гостей, чем соревнования. В этом году забавы получатся разноплановыми.

Игры

«Филиал» волшебной страны откроется на несколько часов прямо в спортивном зале. Это постарается центр «Понарошкино». Там можно будет пострелять из лука с присосками, порисовать 3D-ручками сделать поделку или попросить аква-гримёров разрисовать лицо.

Дети смогут погонять по городу на машине. Правда, улицы будут нарисованными, а спорткар – игрушечным, но это совсем не повод отказываться от удовольствия побывать на площадке, организованной компанией 2ГИС.

Веселить гостей площадки будут клоуны-аниматоры из агентства «Серпантин». Оно же научит ребят делать фигурки из шариков. Ещё одна команда аниматоров – «ХороШоу» в этом году заменит секундантов.

Мастер-классы будут как спокойные, так и активные.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Клуб «Компас знаний» будет раздавать подарки из волшебного мешочка, который приносит только радость и счастье.

По площадке будет бегать Белый Заяц, который живёт на «Заводе Оконная мануфактура». Зверёк поделится с детьми воздушными шариками, а самые проворные смогут подержать его за хвост. Говорят, что это приносит удачу.

Небольшой спортивный зал во время праздника оборудует группа «ФИТляндия». На специальное покрытие поставят кочки и островки, полосу препятствий и массажную дорожку.

Для любознательных

Детский клуб «Играй и развивайся» привезёт интерактивный стол и устроит для детей весёлое занятие, а также покажет видео о том, что такое интерактивная песочница.

Поиграют, но при этом не заметят того, что учатся, дети, которые сядут за столы школы «Соробан». Она проведёт мастер-класс по ментальной арифметике.

На празднике малыши смогут научиться арифметике и решению логических задач.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Занятие для развития логики, интеллекта и памяти предложит псковичам «Нешкола».

Школа «IQ 007» познакомит всех желающих от 6 до 16 лет со скорочтением и предложит потренировать память, порешать ребусы и другие логические задачки.

Творчество

Ученики «Ольгинской гимназии» проведут для гостей праздника мастер-класс по рисованию карандашами. Да-да, всё правильно, вести мастер-класс будут дети для детей.

Рисовать мам дети будут под руководством торговой сети «Улыбка радуги».

Ещё один художественный мастер-класс даст «Нешкола». На нём с детьми нарисуют гуашью осеннюю композицию.

На празднике будут работать сразу несколько мастер-классов по рисованию.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В зависимости от возраста клуб «Я люблю сам» предложит детям мастер-классы, а получившиеся поделки юные рукодельники оставят себе на память.

Исполнить мечту и почувствовать себя танцором балета сможет каждый. Нужно будет отыскать фирменный уголок детской хореографической школы «Русский Балет». Там будут и станок, и хореограф, и фотограф, так что красивые фото гарантированы.

Для красоты

Косметическая компания AVON уже второй год подряд организует уголок для родителей малышей. В этом году взрослым представят новый аромат «Кензо» и крема Anew, а также продемонстрируют и дадут протестировать новую тушь.

Узнать о российской косметике MIRRA, а также получить советы по уходу за кожей и волосами смогут те, кто заглянет в уголок этой косметической компании.

КСТАТИ

«ФрутоНяня» предоставит вкусные перекусы для участников забегов, а призёры за свои старания и вовсе получат дополнительные порции. Уже готовы подарочные пакеты с пюре, соками, молочными коктейлями. Попить можно будет водичку, которую предоставит «ВодаКом».

Перекусить на площадке можно будет пряниками «Витязь», приготовленными по оригинальному рецепту XIV века. Их тоже получат победители забегов.

Фитнес-клуб XPRESS решил зарядить участников дополнительной мотивацией и предоставил 14 абонементов, ровно по числу победителей. Вот где будет борьба за победу.

Заместитель главного врача по лечебной работе медцентра «Лидер», детский врач Ирина Рогова расскажет о том, как работают врачи учреждения.

Компания «Стройиндустрия» будет раздавать сертификаты на посещения бассейна в спорткомплексе «Олимп» и дарить скидки на квартиры.