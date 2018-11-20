Финалистки «Мисс Псков - 2018» отправились в шахматное зазеркалье

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-20T13:23:48+03:00

Конкурсантки перевоплотились в новые и весьма неожиданные для них образы

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В новой фотосессии конкурсантки проекта «Мисс Псков - 2018» вышли на шахматные доски. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» директор шоу Николай Королев, тематическая работа получила название «Шахматное зазеркалье».

- Фотосессия прошла в формате анонсирования нового релиза от проекта «Баккара» - атмосферного шахматного бала «Король-Шоу», презентация которого состоится в рамках финального шоу главного конкурса красоты 24 ноября в «Простории». Гости окунутся в атмосферу настоящего шахматного бала, на котором шахматные фигуры оживают на глазах у зрителей, - уточнил он.

Фотосессия проходила в Псковском областном колледже искусств имени Н.А.Римского-Корсакова.

КСТАТИ

Эта фотосессия вызвала особый восторг у пользователей социальных сетей. Ведь именно там оказались первые кадры со съемочной площадки еще задолго до их официального тиражирования для прессы. Псковичи пришли в восторг – до того удивительными и непохожими на себя оказались девушки в образе шахматных фигур.

КОНКРЕТНО

Больше фотографий можно посмотреть здесь.