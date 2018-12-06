2018-12-06T12:42:51+03:00
Общество

«Псковпассажиравтотранс»: количество сорванных рейсов за три месяца сократилось в пять раз

Директор предприятия отмечает сплоченную работу коллектива предприятия
Виталий Суриков
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В четверг, 6 декабря, директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец встретился с журналистами.В четверг, 6 декабря, директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец встретился с журналистами.Фото: Владимир Кольцов
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Количество сорванных рейсов с августа по ноябрь 2018 года сократилось почти в пять раз. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец.

- Эти цифры говорят о сплоченной работе коллектива даже в такие трудные времена, - отметил руководитель транспортного предприятия. - Как вам уже известно, долг предприятия сейчас составляет около 500 миллионов рублей.

Николай Киянец рассказал, что в августе 2018 года было сорвано около 2000 тысяч маршрутов. На оставшиеся в строю автобусы нагрузка увеличивалась многократно. Были дни, когда на некоторые маршруты транспорт предприятия вообще не выходил. К ноябрю 2018 года количество сорванных маршрутов сократилось до 62. Этого удалось добиться и за счет пилотного проекта, по которому на маршрут №30 и 22 вышли новые автобусы.

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