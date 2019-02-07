2019-02-07T15:27:33+03:00
Общество

В Пскове разрабатывают новые правила благоустройства города

Власти считают, что нынешний документ, регламентирующий благоустройство, уже устарел
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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В Пскове в ближайшее время обновят правила благоустройства - сообщил глава администрации Александр Братчиков.В Пскове в ближайшее время обновят правила благоустройства - сообщил глава администрации Александр Братчиков.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове разрабатывают новые правила благоустройства города. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал глава администрации муниципалитета Александр Братчиков 7 февраля.

- Время идет, старые правила уже не соответствуют новым реалиям, - отметил Александр Николаевич. - Настало время разработать новые правила, которые будут диктовать как будет выглядеть Псков в ближайшие годы.

Документ, в котором будут прописаны новые правила благоустройства, регламентирует внешний облик областной столицы: вид фасадов зданий, схемы озеленения города, размещение рекламных конструкций, уборка областной столицы как в летнее, так и в зимнее время.

- Например, чтобы заменить коммуникации, надо вскрыть асфальт, - заметил глава администрации муниципалитета. - Правила будут регламентировать, как подрядчик должен провести работы, как восстановить покрытие.

КСТАТИ

Все псковичи могут принять участие в формировании новых правил благоустройства. Проект размещен на сайте администрации Пскова. Общественное обсуждение продлится до 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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