В Пскове разрабатывают новые правила благоустройства города
В Пскове разрабатывают новые правила благоустройства города. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал глава администрации муниципалитета Александр Братчиков 7 февраля.
- Время идет, старые правила уже не соответствуют новым реалиям, - отметил Александр Николаевич. - Настало время разработать новые правила, которые будут диктовать как будет выглядеть Псков в ближайшие годы.
Документ, в котором будут прописаны новые правила благоустройства, регламентирует внешний облик областной столицы: вид фасадов зданий, схемы озеленения города, размещение рекламных конструкций, уборка областной столицы как в летнее, так и в зимнее время.
- Например, чтобы заменить коммуникации, надо вскрыть асфальт, - заметил глава администрации муниципалитета. - Правила будут регламентировать, как подрядчик должен провести работы, как восстановить покрытие.
КСТАТИ
Все псковичи могут принять участие в формировании новых правил благоустройства. Проект размещен на сайте администрации Пскова. Общественное обсуждение продлится до 28 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU