В Пскове во время столкновения легковушки и фургона пострадали три человека

11 Февр. 09:35 2019-02-11T09:39:28+03:00

По предварительным данным, водитель фургона не убедился в безопасности маневра. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Пскове произошла авария с участием легковушки и фургона. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВЛ России по Псковской области, в результате аварии пострадали три человека.

Сообщение об инциденте поступило 10 февраля ближе к полуночи. Все произошло около дома №1 по улице Юбилейной. Водитель фургона, мужчина 1955 года рождения, решил повернуть налево. Он решил, что успеет совершить маневр перед приближающейся легковушкой под управлением мужчины 1983 года рождения. Но столкновение все-таки произошло.

Водители сильно не пострадали, а вот пассажирам обоих транспортных средств повезло меньше. Помощь медиков понадобилась 13-летней пассажирке седана, 21-летней девушке и 28-летнему мужчине, которые ехали в микроавтобусе. Детали происшествия продолжают выяснять сотрудники ДПС.

КСТАТИ

В Псковской области за пятницу, субботу и воскресенье сотрудники ГИБДД задержали 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU