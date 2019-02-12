2019-02-12T10:28:41+03:00
Происшествия

Около миллиона рублей и оборудование изъяли псковские полицейские в нарколаборатории

Кроме этого сотрудники правоохранительных органов задержали большую партию наркотиков
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, но суд может назначить и более суровое наказание.Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, но суд может назначить и более суровое наказание.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Пскове полицейские раскрыли нарколабораторию. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленник начал производить запрещенные вещества после того, как стал посредником между покупателями и неизвестным продавцом.

Подозреваемый в устройстве лаборатории один раз попробовал продать наркотики, которые приобрел в интернете у неустановленного продавца. Он понял, что продавать их выгодно и решил сам устроить производство, чтобы вся прибыль шла к нему. Он купил нужное оборудование, реактивы и начал готовить синтетические наркотики. Отправлял он их с помощью обычных почтовых или курьерских отправлений.

Пролицейским удалось установить личность злоумышленника, после чего прошел обыск квартиры, гаража и офиса подозреваемого. Здесь нашли 700 грамм наркотика мефедрона и еще 50 грамм других веществ. Также полицейские изъяли 100 киллограм реактивов, из которых можно приготовить наркотические средства. За время работы злоумышленник заработал около 700 тысяч рублей.

За такое преступление злоумышленнику грозит до двадцати лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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