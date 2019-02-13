В Великих Луках злоумышленник украл после пьянки у знакомого компьютер

13 Февр. 16:48 2019-02-13T16:48:05+03:00

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В Великих Луках мужчина украл у знакомого компьютер. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по этому факту возбуждено уголовное дело.

Преступление произошло еще в сентябре 2018 года. К мужчине в квартиру на улице Гоголя пришли знакомые. Без выпивки не обошлось. Через некоторое время хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения заснул. А утром не увидел на своем привычном месте системного блока. Стоимость его была около 15 тысяч рублей. Пострадавший сразу обратился в полицию.

Злоумышленника быстро задержали. Им оказался 29-летний мужчина. На момент преступления у него не было работы, также раньше он был судим. От компьютера он уже избавился.

Уголовное дело, после рассмотрения следователями, направили в суд. Там злоумышленнику вынесли приговор - год лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU