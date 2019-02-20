В Пскове по техническим причинам отменен фестиваль пельменей

СЕГОДНЯ 15:19 2019-02-20T15:19:12+03:00

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Запланированный на 22 февраля фестиваль пельменей в Пскове отменен по независящим от редакции «Комсомольской правды – Псков» причинам. Предполагалось, что в пятницу на втором этаже торгового комплекса «Империал» соберутся все, кто мечтает провести вечер в шумной компании за играми, танцами и дегустацией только что приготовленных вкуснейших пельменей. Однако в последний момент стало известно о том, что праздник в намеченный день не состоится.

Редакция приносит свои извинения читателям и партнерам фестиваля и надеется, что подобный праздник еще не раз состоится в Пскове, возможно, даже в ближайшее время.

КСТАТИ

Фестивали с дегустацией продуктов – визитная карточка «Комсомолки». Дни шашлыка, блинчиков, пельменей, окрошки ежегодно проводят в Пскове с привлечением большого количества читателей. Как проходил фестиваль пельменей в 2018 году (подробности).

Фоторепортаж с фестивальных площадок прошлых лет ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU