СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-25T17:37:26+03:00

Около ста человек представляют разные районы региона, а больше всего заявок поступило из областной столицы

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Больше 300 человек подали заявки на участие в псковском кадровом конкурсе «Лидер года». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, компания по регистрации участников, проводившаяся на сайте конкурса, завершена.

Больше всего заявок поступило из Пскова. Районы Псковской области тоже активно подключились к участию в конкурсе. Оттуда заявилось около ста человек. Средний возраст заявившихся участников составил 32 года.

За 11 дней на сайте кадрового конкурса зарегистрировались 200 человек, потому что первая сотня зарегистрировалась до 14 февраля. Впереди конкурсантов ждет этап тестирования, в результате которого определят все компетенции участвующих псковичей. В итоге выберут 50 лучших, которые продолжат борьбу за попадание в кадровый резерв администрации Псковской области.

КСТАТИ

Организаторами конкурса фонд развития Псковской области и управление общественных проектов и молодёжной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU