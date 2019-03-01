Опубликован последний зимний бланк «Губернаторского дневника»

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-01T17:48:32+03:00

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В свет вышел свежий номер еженедельника «Комсомольская правда», на полосах которого опубликован бланк «Губернаторского дневника» за февраль. Это значит, что позади еще один этап проекта. Пора подводить итоги за зимний триместр.

Всем учащимся 2-11 классов, проживающим в псковской области предлагается побороться за возможность получить титул сильнейшего отличника региона. Для этого необходимо собрать три бланка – за декабрь, январь и февраль, заполнить их, получить подпись директора школы и печать образовательного учреждения, а затем отправить организаторам.

Авторами проекта «Губернаторский дневник» выступает издание «Комсомольская правда – Псков», и в этом году акция проводится в шестой раз.

По итогам каждого триместра определяются отличники, сумевшие за три месяца получить максимальное количество пятерок. Они войдут в число 12 школьников, которые весной отправятся в гости к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

КОНКРЕТНО

До 15 марта бланки принимают в редакции по адресу: 180007, Псков, ул. Пароменская, д.21/33, каб.27, «Комсомольская правда» с пометкой «Губернаторский дневник» или на электронный адрес info@pskovkp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU