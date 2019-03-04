2019-03-04T12:08:28+03:00
Общество

В Псковской области запустили вторую горячую линию по вопросам обращения с коммунальными отходами

Первая работает у регионального оператора
Виталий Суриков
Поделиться:
Псковичи по вопросам обращения с ТКО могут обратиться сразу по трем телефонам.Псковичи по вопросам обращения с ТКО могут обратиться сразу по трем телефонам.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Псковской области начала работу вторая горячая линия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, здесь можно будет задать вопрос о льготах, начислениях за услугу, вывозе мусора и перерасчетах.

Чтобы получить на ответ на свой вопрос, нужно его надиктовать на автоатветчик. Также необходимо оставить свои контактные данные, чтобы оператор после обработки обращения смог связаться с автором и проконсультировать его.

КСТАТИ

Еще одна горячая линия по обращению с ТКО появилась на фоне критики регионального оператора, к специалистам которого многие псковичи так и не смогли дозвониться.

КОНКРЕТНО

Номер телефона новой горячей линии: 8 (8112) 29-91-05. Телефон горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО: 8 (800) 234-24-23. Также можно обращаться в госкомитет по строительству и ЖКХ: 8 (8112) 29-98-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляк Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках
В Великих Луках неизвестные подожгли гараж на улице Новосокольнической
В Пскове запретили выход на лед рек
В Псковском районе под лед реки Каменки провалился автомобиль
Государственный архив Псковской области проведет День открытых дверей
В Псковской области стартовал очередной этап кадрового конкурса «Лидер года»
В Псковской области разыскивают дедушку, когда-то жившего в Риге
Жительница Пскова примет участие в конкурсе красоты для спортсменок
В Опочке пойман забравшийся в закрытый магазин подросток
Из-за задымления эвакуировали пациентов одного из отделений Псковской областной больницы
В Пскове открывается двухдневная выставка-ярмарка «ART-ель»
Псковские пограничники задержали крупную партию контрабандных сигарет
С 4 мая из Пскова в Сочи полетят самолеты
Опубликован последний зимний бланк «Губернаторского дневника»
Российский актер Филипп Бледный перед спектаклем в Пскове пошел в спортзал
Жителю Красногородского района, который грозился убить свою бывшую жену, вынесли приговор
В Печорском районе таможенники не дали вывезти из России самовар
В Псковской области женщину наказали за кражу заначки у своей приятельницы
У памятника «Купол» в Черехе прошла памятная церемония в честь погибших в Чечне десантников
В колонию-поселение отправили жителя Невельского района за смертельное ДТП
Жительницу Псковской области наказали за поездку в Москву
Скрывавшегося 8 лет алиментщика задержали в Пскове
В Печорском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорел дачный дом
Псковские пограничники не пустили в Россию 18 тонн контрабандных яблок и груш