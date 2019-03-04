В Псковской области запустили вторую горячую линию по вопросам обращения с коммунальными отходами

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-04T12:08:28+03:00

Псковичи по вопросам обращения с ТКО могут обратиться сразу по трем телефонам. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Псковской области начала работу вторая горячая линия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, здесь можно будет задать вопрос о льготах, начислениях за услугу, вывозе мусора и перерасчетах.

Чтобы получить на ответ на свой вопрос, нужно его надиктовать на автоатветчик. Также необходимо оставить свои контактные данные, чтобы оператор после обработки обращения смог связаться с автором и проконсультировать его.

КСТАТИ

Еще одна горячая линия по обращению с ТКО появилась на фоне критики регионального оператора, к специалистам которого многие псковичи так и не смогли дозвониться.

КОНКРЕТНО

Номер телефона новой горячей линии: 8 (8112) 29-91-05. Телефон горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО: 8 (800) 234-24-23. Также можно обращаться в госкомитет по строительству и ЖКХ: 8 (8112) 29-98-21.

ИСТОЧНИК KP.RU