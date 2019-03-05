2019-03-05T18:51:04+03:00
Спорт

В Псковской области установят больше ста площадок для занятий уличной гимнастикой

Все их установят в 2019 году
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Заниматься вокраутом теперь смогут практически все жители Псковской области. Фото: Александр Мельницкий.Заниматься вокраутом теперь смогут практически все жители Псковской области. Фото: Александр Мельницкий.
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В Псковской области планируется установка больше ста площадок для занятия уличной гимнастикой на свежем воздухе. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, все это планируется установить в течение 2019 года.

Площадки оснастят турниками, гимнастическими брусьями, тренажерами для пресса и для ног. Около тридцати таких площадок уже готовы к эксплуатации и находятся на пути в наш регион. В дальнейшем планируется их установка не только в областном и районных центрах, но и в небольших населенных пунктах.

Покупка данных площадок осуществляется за внебюджетные средства, в финансировании помогает федерация воркаута России. Таким образом региональные власти хотят привлечь жителей Псковской области к активному образу жизни и занятиям спортом на свежем воздухе.

КСТАТИ

Псковская область уже принимала у себя крупные соревнования по воркауту (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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