В Псковской области установят больше ста площадок для занятий уличной гимнастикой
В Псковской области планируется установка больше ста площадок для занятия уличной гимнастикой на свежем воздухе. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, все это планируется установить в течение 2019 года.
Площадки оснастят турниками, гимнастическими брусьями, тренажерами для пресса и для ног. Около тридцати таких площадок уже готовы к эксплуатации и находятся на пути в наш регион. В дальнейшем планируется их установка не только в областном и районных центрах, но и в небольших населенных пунктах.
Покупка данных площадок осуществляется за внебюджетные средства, в финансировании помогает федерация воркаута России. Таким образом региональные власти хотят привлечь жителей Псковской области к активному образу жизни и занятиям спортом на свежем воздухе.
КСТАТИ
Псковская область уже принимала у себя крупные соревнования по воркауту (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU