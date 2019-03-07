В Великолукском районе из-за поджога сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-07T10:11:31+03:00

В Псковской области за сутки сгорели четыре автомобиля. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В деревне Рыканово Великолукского района сгорели два автомобиля. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, предположительная причина произошедшего - поджог.

- Сообщение о пожаре поступило 7 марта в 3.05, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На вызов выехали две пожарные машины и пять спасателей. К моменту прибытия огнем были охвачены два автомобиля.

В итоге пожар полностью уничтожил «Тайоту Камри» 2017 года выпуска, а у «Форда Фиеста» сгорел моторный отсек. Правоохранительные органы выяснят все детали произошедшего.

КСТАТИ

За прошедшие сутки в Псковской области из-за короткого замыкания электропроводки сгорели две машины. В Пскове на улице Алтаева утром 6 марта огнем поврежден моторный отсек «Ауди-100», Вечером того же дня в Пустошке на улице пригородной у автомобиля «Ждип Черроки» сгорел мотор и передняя панель внутри салона.

ИСТОЧНИК KP.RU