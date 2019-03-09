Флаг псковского проекта «Команда-2018» российские космонавты развернули на борту МКС

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-09T18:50:39+03:00

Как отметили Олег Кононенко и Сергей Прокофьев, проект "Команда-2018" вышел на космический уровень. Фото: стоп-кадр из видеообращения космонавтов к жителям Псковской области.

Олег Кононенко и Сергей Прокофьев также записали послание ко всем жителям региона [видео]

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Флаг псковского проекта «Команда-2018» российские космонавты развернули на борту Международной космической станции. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», видеозапись обращения Олега Кононенко и Сергея Прокофьева опубликована в социальных сетях.

- Целый год на Международной космической станции нас постоянно беспокоит один вопрос: что происходит в Псковской области? В городах активность 24 на 7, светятся железнодорожные пути, начали летать самолёты, - отметили в своем двухминутном обращении космонавты. - Сегодня, наконец, нам ответили. Оказывается, это вы, жители области и участники проекта «Команда 2018».

Олег Кононенко и Сергей Прокофьев заметили, что ничего невозможного нет и в силах жителей региона сделать свой дом лучше. Космонавты предложили записать псковичам ответное видеообращение с предложениями по развитию Псковской области.

КСТАТИ

Флаг проекта, который побывал в космосе и обзавелся печатями с МКС, губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал участникам проекта «Команда-2018» во время мероприятия, посвященного 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/696169" frameborder="0"></iframe> Олег Кононенко и Сергей Прокофьев развернули на МКС флаг псковского проекта "Команда-2018".Также российские космонавты обратились ко всем жителям Псковской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU