Представитель «Титана» отказался заявлять в полицию о нападении на него на митинге в Пскове

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-23T17:53:55+03:00

Во время митинга в Пскове один из участников мероприятия с кулаками набросился на представителя группы компаний "Титан", отталкивая его от микрофона. Фото: "Псковская правда".

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Во время проведения митинга в Пскове 23 марта заместитель директора по капительному строительству группы компаний «Титан» Алексей Ермаков так и не был услышан собравшимися. А один из митингующих напал на него едва ли не с кулаками. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на центральной городской площади, где и проходило мероприятие. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», инцидент произошел в тот момент, когда представитель «Титана» попытался взять слово и обратиться к собравшимся. В рамках митинга шел сбор подписей против строительства завода в Псковской области.

Однако слушать Алексея Ермакова не стали, из толпы раздались крики с призывом покинуть импровизированную трибуну. А затем один из митингующих накинулся на представителя «Титана» и оттолкнул от микрофона.

В пресс-службе компании отметили, что Алексей Ермаков не будет обращаться в полицию с жалобой на действия мужчины.

- Произошедшее списываем на эмоциональность наших оппонентов, - добавили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU