«Пошел вон!»: В Пскове не получился диалог между участниками митинга и представителями компании «Титан»

Центральная площадь Пскова 23 марта должна была стать вечевой площадью. Псковичи поставили целью разрешить ситуацию с проектом строительства завода группы компаний «Титан» на территории особой экономической зоны «Моглино», которая находится в 8 километрах от областной столицы. Инвестор намерен построить производственный комплекс и выпускать здесь специальные гранулы и пленку, вся продукция, по словам авторов проекта, безопасна и экологична. Однако с этим не согласны горожане.

Организаторами митинга выступили коммунисты, и потому проведение мероприятия стали называть политическим шагом. Но на самой площадке ожидали представителей предприятия, а потому интерес к митингу горожане проявляли.

Однако среди выступающих действительно оказалось немало политических фигур, которые чаще зарабатывают очки на таких мероприятиях, чем отстаивают интересы собравшихся. К примеру, к жителям областной столицы обратился Лев Шлосберг, представляющий интересы партии «Яблоко». В речи фигурировали слова «мы», «будущее», «наши дети и внуки», «наша земля», которым явно противопоставлялась «власть». Все как на трибуне перед избирателями.

Следом выступила Ульяна Михайлова, руководитель Псковского облсовпрофа, которая накануне давала большую пресс-конференцию. В пятницу она заявила, что «первичный актив самостоятельно определяется» с позицией в отношении строительства завода «Титан – Полимер».

Высказаться представителям "Титана" на митинге так и не дали. Фото: Максим АНДРЕЕВ.

- Мы попросили не нести быстро решения в адрес нашей организации и посмотреть, как пройдет работа с документами (результаты экспертиз – Ред.). То, что 23 марта наши профсоюзные лидеры примут участие в митинге, это точно. Мы сочли необходимым поддержать сбор подписей. Все эти действия будут проходить через первичные профсоюзные организации. Мы сейчас решаем, что делать с этими подписями, - сказала она в пятницу журналистам, глядя при этом на представителя пресс-службы «Титана», сидевшего в зале.

Но что-то изменилось к субботе.

- Президиум принял решение поддержать профсоюзный актив в сборе подписей против строительства завода и предъявить их к общественным слушаниям, - заявила она на митинге, видимо за минувший вечер все просчитав.

Когда представитель предприятия попытался взять слово, разогретая толпа стала выкрикивать фразу «пошел вон!». А один из участников митинга даже толкнул выступающего, правда, на эту выходку сразу же отреагировали стражи правопорядка.

Среди участников общественного собрания представители «Титана» распространяли информационные листы о проекте строительства, приглашали побывать в офисе, где можно в любой будний день получить ответ на все вопросы о перспективах строительства. Высказаться и доступно объяснить что-либо им так и не дали. Вместо диалога двух сторон получилось PR-выступление так называемой «третьей стороны» – псковских политиков.

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