2019-03-23T17:55:43+03:00
Общество

«Пошел вон!»: В Пскове не получился диалог между участниками митинга и представителями компании «Титан»

Вышедшему на встречу с псковичами сотруднику предприятия не дали возможность высказаться и даже толкнули
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Пскове прошел митинг, организаторами которого выступили коммунисты. Фото: Максим АНДРЕЕВ.В Пскове прошел митинг, организаторами которого выступили коммунисты. Фото: Максим АНДРЕЕВ.
Изменить размер текста:

Центральная площадь Пскова 23 марта должна была стать вечевой площадью. Псковичи поставили целью разрешить ситуацию с проектом строительства завода группы компаний «Титан» на территории особой экономической зоны «Моглино», которая находится в 8 километрах от областной столицы. Инвестор намерен построить производственный комплекс и выпускать здесь специальные гранулы и пленку, вся продукция, по словам авторов проекта, безопасна и экологична. Однако с этим не согласны горожане.

Организаторами митинга выступили коммунисты, и потому проведение мероприятия стали называть политическим шагом. Но на самой площадке ожидали представителей предприятия, а потому интерес к митингу горожане проявляли.

Однако среди выступающих действительно оказалось немало политических фигур, которые чаще зарабатывают очки на таких мероприятиях, чем отстаивают интересы собравшихся. К примеру, к жителям областной столицы обратился Лев Шлосберг, представляющий интересы партии «Яблоко». В речи фигурировали слова «мы», «будущее», «наши дети и внуки», «наша земля», которым явно противопоставлялась «власть». Все как на трибуне перед избирателями.

Следом выступила Ульяна Михайлова, руководитель Псковского облсовпрофа, которая накануне давала большую пресс-конференцию. В пятницу она заявила, что «первичный актив самостоятельно определяется» с позицией в отношении строительства завода «Титан – Полимер».

Высказаться представителям "Титана" на митинге так и не дали. Фото: Максим АНДРЕЕВ.

Высказаться представителям "Титана" на митинге так и не дали. Фото: Максим АНДРЕЕВ.

- Мы попросили не нести быстро решения в адрес нашей организации и посмотреть, как пройдет работа с документами (результаты экспертиз – Ред.). То, что 23 марта наши профсоюзные лидеры примут участие в митинге, это точно. Мы сочли необходимым поддержать сбор подписей. Все эти действия будут проходить через первичные профсоюзные организации. Мы сейчас решаем, что делать с этими подписями, - сказала она в пятницу журналистам, глядя при этом на представителя пресс-службы «Титана», сидевшего в зале.

Но что-то изменилось к субботе.

- Президиум принял решение поддержать профсоюзный актив в сборе подписей против строительства завода и предъявить их к общественным слушаниям, - заявила она на митинге, видимо за минувший вечер все просчитав.

Когда представитель предприятия попытался взять слово, разогретая толпа стала выкрикивать фразу «пошел вон!». А один из участников митинга даже толкнул выступающего, правда, на эту выходку сразу же отреагировали стражи правопорядка.

Среди участников общественного собрания представители «Титана» распространяли информационные листы о проекте строительства, приглашали побывать в офисе, где можно в любой будний день получить ответ на все вопросы о перспективах строительства. Высказаться и доступно объяснить что-либо им так и не дали. Вместо диалога двух сторон получилось PR-выступление так называемой «третьей стороны» – псковских политиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попытка обратиться к псковичам

Михаил Сутягинский, председатель Совета директоров ГК «Титан», накануне митинга обратил внимание на несколько важных моментов: строительство завода не может быть начато без экспертиз (подробности).

Могут перевести на ежедневный режим работы

Действующий информационный центр предприятия в Пскове могут перевести на новый график (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Громкие происшествия в Псковской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Яхтсмен о шторме, в который попал Конюхов: Федору Филипповичу главное - пристегнуться и молить Бога, чтобы лодку меньше переворачивало
Мастер спорта международного класса по парусному спорту Юрий Фирсов подчеркнул «Комсомольской правде», что Конюхов единственный из российских путешественников, кто может справиться с такими проектами
Эксперт по выживанию - о сильнейшем шторме, в который попал Федор Конюхов: Его лодка способна выдержать и стихию, и долгое пребывание в сердце океана
Легендарный путешественник сообщил друзьям, что из-за бури, настигшей его у Южной Америки, океан слился с небом, а горизонт пропал
«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни
Друг и сподвижник путешественника Вадим Цыганов рассказал «Комсомольской правде», в какой ситуации находится его знаменитый товарищ [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Представитель «Титана» отказался заявлять в полицию о нападении на него на митинге в Пскове
В Псковской области назван лучший свадебный фотограф года
Информационный центр «Титан –Полимера» в Пскове может перейти на ежедневный график работы
Псковский театр везет в Белоруссию «Каштанку»
За попытку похитить спиртное из магазина в Великих Луках задержан мужчина
Псковские пограничники нашли контрабанду сигарет в железнодорожном вагоне
Дополнительную иммунизацию против кори проведут с 1 апреля в Псковской области
В Псковской области произошло возгорание в доме-интернате для престарелых, пострадавших нет
Власти Псковской области опровергли информацию о закрытии Заклинской школы
Очередной участок Северного обхода под Псковом сдадут в 2020 году
В Великих Луках ищут подрядчика для строительста физкультурно-оздоровительного комплекса под открытым небом
«Нет конфликта интересов»: Ульяна Михайлова ответила на критику о семейственности в Псковском облсовпрофе
Псковский облсовпроф заработал 65 млн рублей за год, и примерно 40 процентов потратил на зарплату актива
Сведения об утечке газа в жилом доме в Великих Луках не подтвердились
В Пскове состоялась церемония открытия 45-го Фестиваля русской музыки
Мечтавший об отдыхе на море житель Великих Лук стал жертвой мошенников
В Пскове сотрудники ДПС провели рейд и проверили тонированные машины
В Псковской области вводится временное ограничение для тяжелых грузовиков
Девять лет колонии получил житель Пскова за убийство сожительницы
В Пскове устанавливают личность погибшего под колесами машины пешехода
Юрий Сорокин возглавил общественную приемную партии «Единая Россия» по Псковской области
В Дедовичском районе прокуратура помогла сиротам получить жилье
В Красногородском районе мужчину наказали за кражу денег у родного дяди
В Великих Луках задержан угонщик велосипеда
В Псковской области в ближайшие три часа усилится ветер
В Пскове во время Ганзейских дней будут действовать 10 сцен и сценических площадок
ПсковГУ потратит на проведение международной конференции о Ганзейском союзе потратит около 14 млн рублей
К Ганзейским дням в Пскове отремонтируют Зеленый театр