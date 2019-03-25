Великолучанин отправится за решетку на 5 лет за обман знакомого на крупную сумму денег

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-25T13:35:25+03:00

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Великолучанин отправится за решетку на 5 лет за то, что обманул своего знакомого. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, надзорное ведомство поддержало государственное обвинение против злоумышленника.

Как стало известно следователям, больше двух лет назад великолучанин рассказал своему знакомому, что у него заблокирован банковский счет. Злоумышленник заметил собеседнику, чтобы его разблокировать нужно 1,2 миллиона рублей. Деньги мошенник пообещал отдать, как только сможет это сделать. Но было несколько деталей в этой сделке. Во-первых, никакой счет арестован не был. Во-вторых, крупную сумму мужчина потратил на свои желания.

Суд счел доводы обвинения убедительными и вынес обвинительный приговор. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU