УФАС оштрафовало директора управляющей компании в Пскове за поддержание недобросовестной конкуренции
В Пскове руководитель управляющей организации заплатит штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления ФАС России по Псковской области, сумма наказания составли 40 тысяч рублей.
Претензии к главе управляйки у антимонопольщиков появились из-за размещения в подчиненных домах оборудования одного из псковских операторов связи. Сделал это руководитель без ведома жильцов дома в 2017 году. Управляющая компания и оператор связи заключили договор и стали сотрудничать.
Вот только оказалось, что не все жильцы были довольны оказываемыми услугами. Некоторые владельцы квартир решили перейти к другому оператору связи. Представители организации связались с главой управляйки, чтобы разместить оборудование в доме, на что получили категорический отказ. Даже после решения собрания жильцов, разрешающего второму оператору установить оборудование, специалисты не получили доступ к необходимым помещениям.
Антимонопольщики разобрались в ситуации. Теперь жильцы дома могут пользоваться услугами нескольких операторов связи.
ИСТОЧНИК KP.RU