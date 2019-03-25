2019-03-25T13:55:13+03:00
Общество

УФАС оштрафовало директора управляющей компании в Пскове за поддержание недобросовестной конкуренции

Глава управляйки разместил в доме оборудование одного оператора связи, а другому в этом отказал
Виталий Суриков
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Глава управляйки поддерживал только одного оператора связи, за что теперь и заплатит штраф.Глава управляйки поддерживал только одного оператора связи, за что теперь и заплатит штраф.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Пскове руководитель управляющей организации заплатит штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления ФАС России по Псковской области, сумма наказания составли 40 тысяч рублей.

Претензии к главе управляйки у антимонопольщиков появились из-за размещения в подчиненных домах оборудования одного из псковских операторов связи. Сделал это руководитель без ведома жильцов дома в 2017 году. Управляющая компания и оператор связи заключили договор и стали сотрудничать.

Вот только оказалось, что не все жильцы были довольны оказываемыми услугами. Некоторые владельцы квартир решили перейти к другому оператору связи. Представители организации связались с главой управляйки, чтобы разместить оборудование в доме, на что получили категорический отказ. Даже после решения собрания жильцов, разрешающего второму оператору установить оборудование, специалисты не получили доступ к необходимым помещениям.

Антимонопольщики разобрались в ситуации. Теперь жильцы дома могут пользоваться услугами нескольких операторов связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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