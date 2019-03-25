«Вахта памяти» в Псковской области пройдет с 25 апреля по 8 мая
«Вахта памяти» пройдет в Псковской области с 25 апреля по 8 мая. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, местом проведения станет Идрицкая волость, а организаторами по традиции станут поисковики из «Следа Пантеры».
К местам ожесточенных боев приедут участники из России, Латвии, Белоруссии и Казахстана, чтобы постараться найти останки бойцов, которые покоятся в земле. После обнаружения поисковики постараются определить личность погибшего бойца. Итогом «Вахты памяти» станет перезахоронение останков павших солдат в преддверии Дня Победы. На организацию работ пойдут средства региональных грантов в размере 500 тысяч рублей.
Летом, с 6 по 15 августа, пройдет уже молодежная «Вахта памяти». Организация «След Пантеры» вместе с ее руководителем Геннадием Корольковым отмечает не только большой интерес подростков к поисковый деятельности, но и важный воспитательный момент. Таким образом дети знакомятся с историей Псковской земли.
КСТАТИ
Общественная поисковая организация «След Пантеры» работает на территории Псковской области уже 25 лет. За это время поисковики обнаружили и перезахоронили больше 17 тысяч бойцов. Узнать имена удалось только у 1300 солдат.
ИСТОЧНИК KP.RU