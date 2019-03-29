2019-03-29T09:24:28+03:00
Происшествия

Великолучанка обманула микрофинансовую организацию и взяла кредит на 15 тысяч рублей

За это злоумышленница предстала перед судом
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Великолучанка обманула микрофинансовую организацию через интернет и получила кредит.Великолучанка обманула микрофинансовую организацию через интернет и получила кредит.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Великолучанка предстала перед судом за обман микрофинансовой организации. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, надзорный орган поддержал государственное обвинение против злоумышленницы.

Следователи установили, что женщине даже не пришлось выходить из дома. Женщина зарегистрировалась на сайте микрофинансовой организации. Злоумышленница не имела постоянного места работы, а одним из требований регистрации было указание своего дохода. В это поле мошенница написала 28 тысяч рублей, а в поле «Место работы» указала несуществующую организации. После этого злоумышленница заполнила заявку на получение 15 тысяч рублей.

Микрофинансовая организация одобрила заявку по займу, после чего перечислила деньги злоумышленнице. Женщина деньги потратила, а вот возвращать их уже не собиралась. Вскоре обман раскрылся.

Суд рассмотрел все обстоятельства уголовного дела по статье «Мошенничество в сфер кредитования». В качестве наказания великолучанку обязали провести 100 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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