2019-04-02T17:24:04+03:00
Общество

ПсковГУ окажет бесплатную юридическую помощь людям с ограниченными возможностями

Соглашение об этом подписали врио ректора учебного заведения Марина Махотаева и председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов Пскова Марина Борисенкова
Виталий Суриков
Поделиться:
Соглашение о сотрудничестве стороны подписали 2 апреля.Соглашение о сотрудничестве стороны подписали 2 апреля.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Псковский государственный университет окажет бесплатную юридическую помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», соглашение об этом подписала врио ректора учебного заведения Марина Махотаева и председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов , депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова.

У инвалидов есть потребность в юридических консультациях по разным вопросам, например, предоставлении льгот, лекарств, - заметила Марина Эдуардовна. - Иногда нужно и помочь разобраться в ситуациях, когда инвалид оказался в бесправном положении из-за каких-либо документов.

Помощь по возникающим вопросам будет оказывать «Юридическая клиника» ПсковГУ, где пробуют свои силы студенты юридического факультета. Но обращаться напрямую туда не нужно. Человек с ограниченными возможностями может связаться с обществом инвалидов Пскова и, в зависимости от своего местоположения, получит ответ.

- У нас гибкая система помощи, - заметил заместитель председателя общества Эдуард Малин. - Консультации будут оказываться адресно, в зависимости от количества обращений. Все ответы обязательно будут предоставляться в письменной форме. Мы постараемся сделать систему как можно проще.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборная юных шахматистов Псковской области вернулась с наградами с 15-го первенства России
Следственные комитеты России и Белоруссии сотрудничают на протяжении 22 лет
В Островском районе за кражу мопедов и велосипедов задержали семерых школьников
В Псковскую область поступило 250 тысяч прививок от бешенства для вакцинации диких животных
Пскович месяц незаконно сливал дизельное топливо с локомотива
В Великолукском районе две мошенницы из Белоруссии обманули пять магазинов
Островского депутата осудили за призыв к терроризму и его оправдание
В гаражном кооперативе на улице Индустриальной в Пскове сгорел автомобиль
В Псковской области за сутки произошло 27 палов травы
Девять лет в тюрьме проведет убивший свою сожительницу пскович
Приграничные районы Псковской области и Эстонии получат 5 миллионов евро на развитие
Должность руководителя комитета по охране памятников Псковской области покинула Елена Яковлева
В Пскове сотрудники ДПС задержали пьяного нарушителя после долгой погони
Руководитель управления информационной политики администрации Псковской области Олег Добрынин покинул пост
С 10 апреля в Псковской области начнет действовать запрет на использование судов с моторами
В интернете обсуждается шутка о переводе футболистов Кокорина и Мамаева в псковское СИЗО
Натравившему собаку на прохожих великолучанину грозит пять лет тюрьмы
В Дно мужчина отравился угарным газом во время пожара в своей квартире
В школах Гдовского района прокуратура обнаружила отсутствие двухразового питания
Спасатели зафиксировали первый в 2019 году лесной пожар в Псковской области
В Невеле жители недалеко от автостанции нашли минометную мину