ПсковГУ окажет бесплатную юридическую помощь людям с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-02T17:24:04+03:00

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Псковский государственный университет окажет бесплатную юридическую помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», соглашение об этом подписала врио ректора учебного заведения Марина Махотаева и председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов , депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова.

У инвалидов есть потребность в юридических консультациях по разным вопросам, например, предоставлении льгот, лекарств, - заметила Марина Эдуардовна. - Иногда нужно и помочь разобраться в ситуациях, когда инвалид оказался в бесправном положении из-за каких-либо документов.

Помощь по возникающим вопросам будет оказывать «Юридическая клиника» ПсковГУ, где пробуют свои силы студенты юридического факультета. Но обращаться напрямую туда не нужно. Человек с ограниченными возможностями может связаться с обществом инвалидов Пскова и, в зависимости от своего местоположения, получит ответ.

- У нас гибкая система помощи, - заметил заместитель председателя общества Эдуард Малин. - Консультации будут оказываться адресно, в зависимости от количества обращений. Все ответы обязательно будут предоставляться в письменной форме. Мы постараемся сделать систему как можно проще.

ИСТОЧНИК KP.RU