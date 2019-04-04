2019-04-04T12:38:42+03:00
Общество

Сергей Степашин проведет в Пскове рабочее совещание

Также он с руководством региона осмотрит все значимые объекты культурного наследия
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Сергей Степашин проведет в Пскове 4 апреля несколько мероприятий.Сергей Степашин проведет в Пскове 4 апреля несколько мероприятий.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель совета «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин проведет в Пскове рабочее совещание. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, вместе с чиновником в региональную столицу приехала группа специалистов.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном Сергей Степашин осмотрит все значимые объекты культурного наследия, расположенные не только в Пскове, но и в Пушкинских Горах и Печорах. Экспертная комиссия составит список реставрации памятников архитектуры, после чего определит степень важности ремонта для каждого из них.

Кроме состояния памятников в Псковской области, Сергей Степашин проведет совещание по расселению псковичей из аварийного жилья. Кроме этого участники обсудят вопросы по капитальному ремонту домов и модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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