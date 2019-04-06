2019-04-06T12:24:33+03:00
Звезды

Игорь Угольников снимет фильм о Пушкине в Псковской области

Впервые съемочной группе возместят часть затрат из регионального бюджета
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Псковской области "Ленфильм" снимет ленту о Пушкине.В Псковской области "Ленфильм" снимет ленту о Пушкине.Фото: Марина СИЗОВА
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«Учености плоды» - лента с таким названием будет снята в Пушкинских Горах. В ней пойдет речь о поэте Александре Пушкине. Режиссером выступит Игорь Угольников, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.

Киностудия «Ленфильм» уже провела переговоры с региональными властями, а псковский губернатор даже прочитал сценарий фильма. О картине Михаил Ведерников отозвался как «фильм будет интересным».

Это первый опыт совместной работы с производителями кинолент, когда региональный бюджет выделит средства на компенсацию части затрат, а еще будет оказана помощь по организации съемочного процесса – предоставлены скидки на размещение и питание членов съемочной группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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