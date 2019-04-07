Сбитая мотоциклистом на проспекте Энтузиастов девочка скончалась в больнице в Пскове

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-07T18:25:51+03:00

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Шестилетняя девочка скончалась в Детской областной больнице 7 апреля. Ребенок с травмами был госпитализирован после ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове. Мотоциклист сбил людей на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ребенок от полученных травм скончался в медицинском учреждении спустя примерно час после дорожно-транспортного происшествия.

В больницу были доставлены и мотоциклист с его пассажиром.

- Водитель сейчас находится в реанимации, - уточнили в ведомстве.

Очевидцы настаивают, что мотоциклист в момент аварии был пьян, от него сильно пахло алкоголем. Перед пешеходным переходом притормозили автомашины, а вот мотоцикл решил проскочить. Мужчина не убедился в том, что на дороге нет людей и прибавил газу.

В этот момент улицу переходила семья с шестилетней девочкой, основной удар пришелся на ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU